Trece sacerdotes han sido asesinados durante la 4T

Durante los gobiernos de la 4T, han sido asesinados 13 sacerdotes, y aunque la cifra es menor a los 19 registrados en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, la violencia contra ministros religiosos se ha recrudecido, denunció el Centro Católico Multimedial (CCM).

Omar Sotelo Aguilar, director de esa organización, precisó que en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador 10 sacerdotes fueron asesinados y en lo que va de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum suman tres.

Además, Sotelo Aguilar señaló que el 80 por ciento de los homicidios de clérigos y otros delitos contra templos permanecen en la impunidad.

Recalcó que de los tres sacerdotes que han perdido la vida en circunstancias violentas durante el actual sexenio, dos de ellos, el padre Marcelo Pérez, de San Cristóbal de las Casas, y el padre Bartolo Pantaleón Estrada, de Chilpancingo-Chilapa, eran notables líderes de su comunidad con un importante activismo social y labor pastoral.

Dijo que se han contabilizado 23 asesinatos de laicos con actividades parroquiales en Chiapas y Guanajuato durante los gobiernos de izquierda.

El director de Centro Católico Multimedial denunció que mil 300 lugares de culto han sufrido algún delito, en el 84 por ciento se han registrado robos comunes o de arte sacro; en el 10 por ciento, acciones violentas de alto impacto atribuidas al crimen organizado; y en 6 por ciento agresiones y actos de sacrilegio directo, con la profanación de objetos sagrados y la denigración de lugares santos.