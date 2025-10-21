Tregua en Gaza demasiado frágil alarma: TNYT

El ministerio de Asuntos Exteriores israelí acusó a Hamás de seguir violando deliberadamente el alto el fuego en Gaza, acusando a presuntos terroristas de Hamás de cruzar la línea amarilla al este de la ciudad y de representar una amenaza para las tropas israelíes.

La mañana del lunes, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron que sus fuerzas abrieron fuego contra los dos grupos. Israel ha advertido a los palestinos que no crucen la línea que delimita su zona de control en Gaza, pero dicha zona no está marcada con marcadores visibles.

No obstante, las acusaciones cruzadas prosiguen. Dos palestinos murieron ayer lunes a manos de las fuerzas israelíes al este de la ciudad de Gaza, según informó la agencia palestina de noticias WAFA, citando fuentes médicas de la Franja.

Una fuente médica del Hospital Bautista informó que dos ciudadanos murieron por disparos de las fuerzas de ocupación israelíes (FOI) en la zona de Al-Sha’af, en el barrio de Al-Tuffah, al este de la ciudad de Gaza. Según fuentes médicas, 44 ciudadanos murieron ayer en diversas zonas de la Franja de Gaza.