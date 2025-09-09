Tren embiste a autobús de pasajeros; hay 8 muertos

Un autobús de pasajeros de la línea Herradura de Plata intentó ganarle el paso al tren y fue embestido y arrastrado varios metros, en el municipio de Atlacomulco.

El accidente se registró en la carretera Maravatío-Atlacomulco, a la altura de la zona industrial.

Al lugar llegaron los cuerpos de emergencia estatales y municipales, incluyendo personal de Protección Civil para atender a las víctimas.

De forma preliminar, se reportan al menos 45 personas lesionadas y ocho fallecidos.

El sistema de vigilancia C5 del Estado de México informó que la circulación estuvo cerrada en ambos sentidos para permitir el acceso y las labores de los servicios de emergencia.

Se presume que el autobús viajaba con una gran cantidad de pasajeros, por lo que el número de afectados podría aumentar. El Ayuntamiento de Atlacomulco informó a través de un comunicado sobre el accidente en las vías del tren del municipio, en la zona industrial, donde un camión de pasajeros fue impactado por un tren.

Señaló que “este hecho ha dejado múltiples pérdidas humanas, lo que enluta profundamente a nuestra comunidad. Expresamos nuestra más sincera solidaridad a las familias afectadas en este momento”.

Pidió a la población guardar respeto y consideración hacia las víctimas y sus familias, mantener la calma y actuar con responsabilidad, evitar acercarse a la zona del accidente para agilizar las labores de los cuerpos de emergencia y tomar precauciones y considerar vías alternas de tránsito. El Ayuntamiento de Atlacomulco agregó que, en coordinación con las instancias competentes, brindaron la atención necesaria ante esta situación.