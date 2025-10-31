Tren Interoceánico se consolida: Sheinbaum

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Marina, informó que la Línea K del Tren Interoceánico tiene un avance general del 87.68 por ciento y concluirá en junio de 2026; mientras que el tramo Roberto Ayala-Dos Bocas de la Línea FA presenta un avance del 44.28 por ciento en la liberación del derecho de vía, además de que se construye el Tren Suburbano “El Tehuanito”, que entrará en operaciones en diciembre de este año.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, resaltó que en noviembre se inaugura el primer tramo de la Línea K del Tren Interoceánico y se avanza con el Gobierno de Guatemala para que dicha línea llegue al país centroamericano. Mientras que el tramo Roberto Ayala-Dos Bocas de la Línea FA permitirá llevar parte de la producción de la refinería Olmeca al sureste del país.

“Es un proyecto de desarrollo regional muy importante y aquí hay en todo el corredor 14 Polos del Bienestar: seis de ellos ya están en desarrollo y los demás están en licitación. Y ya hay muchísimo interés en poder invertir en esta zona”, puntualizó en la conferencia Las mañaneras del pueblo. Destacó que el Tren Interoceánico, el cual ya fue utilizado para el paso de automóviles, genera desarrollo integral mejorando la calidad de vida de las comunidades impulsando la inversión en las localidades cercanas al tren.

“Son proyectos con perspectiva social, proyectos con perspectiva de desarrollo económico para el sur sureste, olvidado durante tantos años y proyectos que incorporan a las comunidades”, agregó.

Responde a críticas de EE. UU.

Y tras las críticas del subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, por el apoyo de México a la resolución de la ONU que pide el fin del bloqueo económico a Cuba, la presidenta defendió la postura del país y subrayó que la política exterior mexicana se decide en territorio nacional.

Adelantó además que México y Estados Unidos podrían concretar nuevos acuerdos comerciales en el corto plazo.

“La política exterior de México la define México. El apoyo a Cuba ha sido histórico”, afirmó la mandataria.

Defiende construcción del AIFA

Así también, negó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador le haya dejado problemas, luego de que el Departamento de Transporte de Estados Unidos canceló 13 rutas aéreas de aerolíneas mexicanas, incluidas las que operan desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Sheinbaum Pardo defendió la decisión de López Obrador de construir el AIFA en lugar de una nueva terminal aérea en Texcoco, ante las recientes inundaciones.

“Fueron decisiones técnicas, no decisiones políticas”, expresó la titular del Ejecutivo federal.

México cumplirá con entrega de agua

Además, la mandataria informó que México podrá cumplir este año con la entrega de agua correspondiente a los afluentes del río Bravo hacia Estados Unidos, en el marco del Tratado de 1944, gracias a la cantidad de lluvia registrada en los últimos meses.

Descartó un riesgo de incumplimiento y señaló que recientemente se alcanzó un acuerdo “en función siempre de la disponibilidad de agua”.

Busca reunión con Departamento de Estado de EE. UU.

En otro tema, Claudia Sheinbaum Pardo informó que se busca una reunión el Departamento de Estado de Estados Unidos, así como con el Comando Sur, para abordar el tema de los protocolos en operativos contra embarcaciones que trasladen drogas en aguas internacionales, las cuales en las últimas semanas han sido atacadas por el gobierno de Donald Trump.

Informó que el secretario de Marina (Semar), almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, se reunirá con su contraparte del vecino país, el titular de la Guardia