Tren Interoceánico: siguen trabajos de reapertura

Después de que la Fiscalía General de la República (FGR) sostuvo que el descarrilamiento del Tren Interoceánico no fue por un problema en la vía, Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), señaló que ya se terminó el proceso de reparación del daño de 225 pasajeros: “De los cuales, como saben, lamentando el hecho, lamentando este accidente y dándole siempre la solidaridad a las familias, fueron las 14 personas fallecidas y alrededor de 100 personas que resultaron con alguna herida, lesión”.

“Absolutamente a todas se les atendió y hubo reparación del daño”, comentó.

Durante la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que siguen los trabajos para su reapertura a pasajeros y la certificación.

La mandataria destacó que todas las víctimas, así como los familiares de las 14 personas que fallecieron, fueron parte de la reparación integral del daño.