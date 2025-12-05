Tren Maya, Grupo Maya y Mexicana lanzan paquetes

Tren Maya, Mexicana de Aviación y Grupo Maya presentaron sus diversos paquetes para la temporada vacacional de invierno, con viajes desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y algunos descuentos con “precios accesibles”.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, se presentó también el Tren Maya de larga distancia con algunas “amenidades”.

El general David Lozano Águila, director del Tren Maya, aseguró que “vamos cumpliendo bien nuestros objetivos”, con un millón 200 mil personas movidas con este medio hasta el 3 de diciembre.

En el Salón Tesorería expuso 10 paquetes turísticos del Tren Maya, con vuelos de Mexicana saliendo desde el AIFA, con precios que van de los 14 mil 760 pesos hasta los 26 mil 826 pesos.

Ante la presidenta Sheinbaum, informó que se va a iniciar ya con la operación del tren de larga distancia.

Para esta opción se ofrece el paquete Expreso de Año Nuevo, que va desde los 22 mil 980 hasta los 28 mil 997 pesos en la opción premium, e incluye vuelo, hospedaje, actividades, entradas, algunos alimentos, traslado terrestre, brindis y cena de año nuevo.

Refirió que los hoteles se encuentran cercanos a las zonas arqueológicas de la cultura maya. Mencionó una ocupación de 67 mil 352 personas, con la mejor temporada en julio y agosto.

El general Leobardo Ávila, director de Mexicana, destacó la red actual y anunció que se amplía la capacidad de la aerolínea.