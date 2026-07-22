Tren Maya sigue con saldos negativos

El diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), Ernesto Sánchez Rodríguez, cuestionó la decisión del gobierno federal para inyectar 30 mil millones de pesos más al Tren Maya, pues aseguró que “no está siendo rentable ni para el Estado y menos para las familias mexicanas”.

Explicó que dicha obra presenta un registro adverso de dos mil 283 millones de pesos durante el primer trimestre del año en curso.

“Aparte de que se descarrila, el Tren Maya prácticamente nadie lo usa y además nos cuesta. Se trata de un barril sin fondo”, declaró.

El legislador albiazul puntualizó que la obra, que administra el Ejército Mexicano, perdió en promedio 25 millones 373 mil pesos diarios entre enero y marzo, ya que sus ingresos continúan siendo insuficientes para cubrir sus gastos.

Asimismo, recordó que según el gobierno, el Tren Maya iba a costar 120 mil millones de pesos; “nada más falso ya que el Colegio de Ingenieros Civiles de México ha estimado que costó más de 550 mil millones de pesos”.

Ernesto Sánchez dijo que con ese recurso se pudieron haber construido 165 hospitales de alta especialidad o 15 mil escuelas nuevas con infraestructura de calidad, agua y muebles, así como la red de internet.