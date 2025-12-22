Tren Suburbano listo en primer trimestre de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que en el primer trimestre de 2026 estará listo el tren de pasajeros Lechería-Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), esto luego de realizar el primer recorrido por este nuevo sistema ferroviario.

“Hoy hicimos el primer viaje de Lechería al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y los siguientes meses viene toda la etapa de pruebas. Aquí se comprometieron conmigo la SICT, ingenieros militares, a que va a estar listo en el primer trimestre de 2026, ya para utilizarse. Queremos que para Semana Santa ya la gente pueda subirse en Buenavista, llegar al AIFA, tomar su avión a distintos lugares del país o del extranjero, y que también todos los habitantes del Estado de México de esta zona puedan disfrutar de este hermoso tren que le da una movilidad muy importante a toda la zona metropolitana del Valle de México”, explicó.

Detalló que solo hace falta la construcción de tres puentes peatonales y se lleva a cabo el periodo de pruebas de la señalización automática. Además de que se pondrá a consideración el nombre del tren.

“Este es parte del proyecto de rescate de trenes de pasajeros de la Cuarta Transformación. En el periodo neoliberal se privatizaron los trenes, se abandonaron los trenes de pasajeros. Ayer estuvimos en el tren México-Querétaro, increíblemente obras que se hicieron para trenes de pasajeros se quedaron abandonadas y ahora las estamos recuperando con el Tren Maya, el Tren Interoceánico, el Tren Ciudad de México-AIFA, AIFA-Pachuca, el Tren México-Querétaro y los trenes del Norte”, agregó.

Recordó que este tren de pasajeros lo inició el expresidente López Obrador y se decidió darle continuidad a este sistema de transporte, lo que representó llevar a cabo un proceso de gestión social que implicó hacer obras adicionales de mejora en las zonas aledañas, reubicación de viviendas a cargo de las Secretarías de Gobernación y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Encabeza primer recorrido de prueba del Suburbano al AIFA

La construcción del ramal del Tren Suburbano que conectará al AIFA registra un avance del 92 % y entrará en funcionamiento en el primer trimestre del año, informó Sheinbaum Pardo.

Esto luego de encabezar el primer recorrido desde la estación Lechería al AIFA en compañía de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, y el secretario de Infraestructura, Comunicación y Transporte (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina.

A partir de este momento, comenzó la etapa de pruebas del ramal al AIFA, con el objetivo de estar listo en el primer trimestre del año y entrar en operación.

Sheinbaum explicó que las demandas sociales de mejora en la infraestructura de los municipios por donde transita el tren fueron la principal causa del retraso en su puesta en marcha. No obstante, aseguró que las afectaciones fueron atendidas, se reubicó a familias impactadas y se mantiene la coordinación con el Gobierno del Estado de México para obras complementarias.

El ramal del Tren Suburbano al AIFA parte de la estación Lechería y contempla las estaciones Cueyamil, Agaves, Teyahualco, Prados Sur, Nextlalpan, Xaltocan y la Terminal AIFA.

De acuerdo con la SICT, el tiempo de recorrido desde la estación Buenavista, en la Ciudad de México, hasta el AIFA será de 43 minutos.

Sheinbaum y Delfina Gómez prueban Tren Suburbano

En compañía de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, salieron de la recién construida estación Cueyamil hasta la terminal AIFA.

El recorrido forma parte de las pruebas que se realizan a este sistema de transporte para su entrada en operación en el primer semestre del próximo año.

El recorrido del Tren Suburbano desde la estación Buenavista, en la Ciudad de México, hasta el AIFA tendrá una distancia total de 42 kilómetros.

El ramal construido desde la estación Lechería hasta la estación terminal AIFA es de 23 kilómetros y contará con seis estaciones.

Hasta el momento se desconoce el costo que tendrá el viaje al AIFA; sin embargo, actualmente la tarifa del Tren Suburbano es de 11 pesos para el viaje corto de 0 a 12.89 km, mientras que el viaje largo, de 12.9 a 25.59 km, tiene un precio de 25.50 pesos. La tarjeta tiene un costo de 18 pesos.