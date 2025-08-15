Tres ciudades de Sinaloa exentas de alertas de viaje

Las ciudades claves para el turismo, como son Mazatlán, Los Mochis y Topolobampo -estos dos últimos del municipio de Ahome-, quedaron exentos de las alertas de viaje recién emitidas por Estados Unidos para sus ciudadanos, indicó el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Señaló que esto indica que hay confianza para que los visitantes locales, nacionales y extranjeros puedan viajar a estos destinos dentro de la entidad, lo que resulta positivo para dicha actividad.

El ejecutivo estatal indicó que es importante destacar como positivo que en el caso de Mazatlán se levanta prácticamente del “warning”, ya que se señala, se puede viajar a la perla del Pacífico, a la ciudad de Los Mochis y al puerto de Topolobampo.

Comentó que en el pasado sí se han emitido alertas en Estados Unidos para recomendar a sus ciudadanos no viajar a estos importantes destinos de sol y playa que se encuentran en el estado.

Precisó que cada país tiene derecho de hacer recomendaciones a sus ciudadanos en sus viajes; por lo tanto, Sinaloa, como el resto de las entidades federativas incluidas en las recientes alertas, son respetuosas de las decisiones y políticas de cada país.

Rocha Moya externó que en “Sinaloa se han mantenido operativos de seguridad, proximidad y auxilio, especialmente diseñados por los tres órdenes de gobierno en estas mismas ciudades”, prueba de ello han sido las celebraciones de fiestas como el tradicional carnaval y el periodo vacacional de Semana Santa y de verano.