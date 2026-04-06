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Tres consejeros concluyen periodo en el INE

Abril 06 del 2026
Tres consejeros concluyen periodo en el INE

El sábado anterior, tres consejerías del Instituto Nacional Electoral (INE) culminaron su periodo constitucional tras nueve años de gestión: Jaime Rivera, Claudia Zavala y Dania Ravel, quienes en el último día de su encargo hicieron un llamado a defender la democracia.

En un comunicado, Ravel destacó que este ciclo ha sido de trabajo intenso, decisiones complejas y de momentos que pusieron a prueba a quienes forman parte del Consejo General.

De acuerdo con Dania Ravel, durante su periodo como consejera electoral le tocó ser parte de procesos inéditos, ajustes institucionales y de una etapa en la que la exigencia a las autoridades es cada vez mayor.

En su mensaje de despedida, aseveró que el trabajo no está terminado, debido a que los desafíos hacia adelante serán significativos y que las instituciones seguirán siendo puestas a prueba.

Zavala manifestó su reconocimiento particularmente a quienes hacen posible la labor electoral en cada rincón de la República: en los distritos, en las juntas, en los OPLES; a supervisores y CAEs.

“Seguiré trabajando, desde donde me encuentre, por un Estado de Derecho sólido y por una democracia paritaria, incluyente y a la altura de nuestro país. Gracias por este camino compartido. Gracias por las críticas y por las exigencias. Gracias por todo lo aprendido”, finalizó.

La consejera Carla Humphrey despidió a sus colegas y resaltó su esfuerzo, dedicación y compromiso con la democracia mexicana durante su encargo constitucional.

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