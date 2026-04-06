Tres consejeros concluyen periodo en el INE

El sábado anterior, tres consejerías del Instituto Nacional Electoral (INE) culminaron su periodo constitucional tras nueve años de gestión: Jaime Rivera, Claudia Zavala y Dania Ravel, quienes en el último día de su encargo hicieron un llamado a defender la democracia.

En un comunicado, Ravel destacó que este ciclo ha sido de trabajo intenso, decisiones complejas y de momentos que pusieron a prueba a quienes forman parte del Consejo General.

De acuerdo con Dania Ravel, durante su periodo como consejera electoral le tocó ser parte de procesos inéditos, ajustes institucionales y de una etapa en la que la exigencia a las autoridades es cada vez mayor.

En su mensaje de despedida, aseveró que el trabajo no está terminado, debido a que los desafíos hacia adelante serán significativos y que las instituciones seguirán siendo puestas a prueba.

Zavala manifestó su reconocimiento particularmente a quienes hacen posible la labor electoral en cada rincón de la República: en los distritos, en las juntas, en los OPLES; a supervisores y CAEs.

“Seguiré trabajando, desde donde me encuentre, por un Estado de Derecho sólido y por una democracia paritaria, incluyente y a la altura de nuestro país. Gracias por este camino compartido. Gracias por las críticas y por las exigencias. Gracias por todo lo aprendido”, finalizó.

La consejera Carla Humphrey despidió a sus colegas y resaltó su esfuerzo, dedicación y compromiso con la democracia mexicana durante su encargo constitucional.