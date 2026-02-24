Trevilla narra operativo contra “El Mencho”

El general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional (Sedena), reveló que mediante inteligencia militar se logró ubicar a “El Mencho” luego que su pareja sentimental se reunió con él en Tapalpa, Jalisco, el 20 de febrero.

Aseguró que este operativo demostró la fortaleza del Estado mexicano.

El general secretario reveló que mediante inteligencia militar se logró ubicar a “El Mencho” luego de que su pareja sentimental se reunió con él en Tapalpa, Jalisco, el 20 de febrero.

Indicó que la misma se retiró del inmueble un día después, 21 de febrero, y se obtuvo información de inteligencia que el capo permaneció en una cabaña en Tepalpa, Jalisco, con un círculo de seguridad.

Con esta información, explicó, se realizó de inmediato el plan para la operación y se organizó una fuerza operativa integrada por fuerzas especiales del Ejército y de la Guardia Nacional y aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM).

Señaló que una vez que se corroboró la presencia de “El Mencho”, la fuerza operativa se desplazó para detenerlo, y al notar presencia del personal militar, abrieron fuego en contra de los soldados y guardias nacionales.

Informó que en el operativo —el cual calificó como “muy violento”— fallecieron ocho presuntos delincuentes y dos militares fueron heridos.

Frente a la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la Defensa indicó que “El Mencho” y su círculo cercano huyeron a una zona boscosa, por lo que se tendió un cerco que logró fijarlo, y al notar la presencia de la fuerza, usaron sus armas e impactaron un helicóptero, que realizó un aterrizaje de emergencia.

Indicó que por las lesiones, fue necesaria la evacuación a una instalación médica en Jalisco, pero “El Mencho” y sus escoltas fallecieron en el trayecto.

Detalló que debido a esto, fue necesario trasladarlos a Morelia, Michoacán, y posteriormente a la Ciudad de México.

Tras muerte de “El Mencho” se realizan bloqueos

El general secretario indicó que con Inteligencia Militar Central, se obtuvo que Hugo “H”, (a) “Tuli”, operador financiero, se encontraba en El Grullo, Jalisco. Se desplegó una unidad; trató de escapar en un vehículo donde disparó a la fuerza y se tuvo como resultado su deceso.

Detalló que debido a la muerte de “El Mencho”, integrantes del CJNG realizaron bloqueos carreteros, quema de vehículos, agresiones a instalaciones militares en Jalisco, Nayarit, Michoacán, Puebla y Tamaulipas.

Entre sollozos, recuerda a militares fallecidos

Con la voz entrecortada, el general Ricardo Trevilla reconoció la labor que llevaron a cabo los militares y envió su pésame a los familiares de los elementos que perdieron la vida.

“Aprovecho primero para dar el pésame a las familias de nuestros compañeros que perdieron la vida, también y un reconocimiento al personal militar que realizó una operación exitosa.

“Se puede ver desde muchas ópticas, pero es definitivo que cumplieron su misión. ¿Y qué es lo que se demostró? La fortaleza del Estado mexicano. De eso no hay duda”, afirmó.

Al dar el pésame a las familias de los elementos que perdieron la vida tras el abatimiento de “El Mencho”, Trevilla Trejo sollozó ante los hechos y reconoció a los elementos de las Fuerzas Armadas.