Trevilla pasa revista a tropas por desfile

El general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, encabezó este viernes el pase de revista a las tropas que participarán en el desfile cívico militar para conmemorar el 116 aniversario de la Revolución Mexicana, que se realizará el 20 de noviembre en el Zócalo de la Ciudad de México.

En la explanada de las instalaciones del Campo Militar Estratégico Conjunto 1-A, el mando armado observó a los casi tres mil elementos del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional que integran los contingentes del desfile que tendrá como eje central el recorrido histórico de la Revolución, movimiento que inició en 1910 y transformó profundamente la vida política, económica y social del país.

A través de representaciones históricas, contingentes militares, vehículos, aeronaves y agrupamientos montados, se recordará cómo las tropas revolucionarias emplearon el ferrocarril y el caballo como medios fundamentales de transporte, movilidad y combate, elementos que contribuyeron al desarrollo de las operaciones de aquella época.