Tribunal da revés a Fernández Noroña y ratifica sanción

El Tribunal Electoral Del Estado De Michoacán (TEEM) dio un revés al senador morenista Gerardo Fernández Noroña, quien amparado bajo la figura de inmunidad parlamentaria buscó librar la sanción por violencia política en razón de género cometida en contra de la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, que el legislador ha acusado en repetidas ocasiones de ser “fascista” y “ambiciosa”.

En sesión pública del 14 de agosto, el pleno resolvió, por mayoría, que las expresiones difundidas por Fernández Noroña en sus videocharlas para YouTube no están protegidas por la inviolabilidad parlamentaria, debido a que fueron realizadas fuera del ejercicio legislativo y en calidad de ciudadano.

Señalamientos

Por este motivo, los señalamientos que el legislador emitió en contra de Grecia Quiroz a través de sus redes sociales personales no están amparados bajo dicha figura constitucional y pueden examinarse dentro del procedimiento sancionador.

Los magistrados analizaron esta sentencia de nuevo porque la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó un primer fallo y exigió analizar la inmunidad parlamentaria de la que goza el legislador morenista.

Aunque el Tribunal Electoral de Michoacán concluyó que algunas expresiones denunciadas fueron realizadas en el ejercicio de la función legislativa, sí determinó la existencia de violencia política de género en contra de la viuda de Carlos Manzo.

La magistrada Alma Rosa Bahena Villalobos señaló que si un senador no se encuentra propiamente en tribuna, trabajo de comisiones o en votación de una iniciativa, “se considera que no todos los hechos denunciados son necesariamente protegidos por la calidad parlamentaria”.

“Hay enlaces en los que sí se puede superar esta inmunidad parlamentaria, ya que no se encuentran desarrollados en el recinto legislativo ni en redes sociales o medios de comunicación institucionales del Senado de la República; se realizaron en una red social personal”, detalló.