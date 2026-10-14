Tribunal de Michoacán exonera a Noroña

Tras una serie de impugnaciones, el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (Teemich) ha exonerado definitivamente al senador Gerardo Fernández Noroña de la denuncia que presentó en su contra la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, por presunta violencia política en razón de género.

En sesión pública del 10 de octubre pasado, el pleno del Tribunal Electoral estatal determinó que las declaraciones de Fernández Noroña, quien se ha referido a la alcaldesa como “fascista de ultraderecha” y “ambiciosa”, están protegidas por la inviolabilidad parlamentaria de la que goza el senador.

Blindado bajo la inviolabilidad parlamentaria

Anteriormente, el Teemich había dado revés al morenista bajo el argumento de que sus declaraciones no estaban protegidas por esta figura jurídica, debido a que las realizó en sus videocharlas de YouTube, fuera del ejercicio legislativo y en calidad de ciudadano.

Por este motivo, en sesión del 14 de agosto se había concluido que Fernández Noroña debía ofrecer una disculpa pública, capacitación en materia de género y que, además, sería inscrito durante seis meses en el registro federal de personas sancionadas por violencia política contra las mujeres.

No obstante, el expresidente del Senado rechazó el fallo y denunció una supuesta arbitrariedad de los magistrados electorales del Estado de Michoacán, por lo que impugnó esta resolución.

En la nueva resolución del Tribunal local, se ordenó dar vista a la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores para que, dentro de sus atribuciones y conforme a su normativa interna, determine lo que corresponde en la queja presentada por la alcaldesa de Uruapan.