Trifulca en Senado es "autoritarismo" del PRIAN

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la trifulca del pasado miércoles entre el senador y dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y el presidente de la Mesa Directiva de Senado, Gerardo Fernández Noroña, "muestra lo que es el Prian".

En conferencia de prensa, la mandataria federal señaló que también se muestra una "actitud muy autoritaria" por parte de Alejandro Moreno, de quien comparó su actuar con la forma en que actuaban los porros en su época en la universidad.

La jefa de Ejecutivo federal recordó que en su época universitaria, un grupo de porros de la Facultad de Derecho de la UNAM agredió a su hermano, lo cual equiparó con lo que sucedió el miércoles en el Senado.

"Lo que ocurrió ayer (miércoles), pues, muestra, la verdad, lo que es el Prian", señaló.

"Cuando vi al presidente del PRI en esta actitud y a otro diputado del PRI golpeando en el piso a un trabajo de la Cámara de Senadores, pues me vino a la memoria aquella escena. Muy autoritaria", dijo.

En Palacio Nacional, la presidenta señaló que el PRI y el PAN acusan que la administración que encabeza es un gobierno autoritario, cuando, afirmó, se promueven las libertades, a democracia, la participación de la gente, libre en México, pero con las actitudes del miércoles, reiteró, muestran un "autoritarismo enorme".

"¿No les parece muy autoritario la actitud del presidente del PRI y de sus diputados? Ahora, son el Prian, no se nos olvide, son el Prian. Entonces, lo que pasó, pues, muestra lo que son, muestra lo que son. Un autoritarismo enorme. Y, pues, la resolución a golpes de lo que podría haberse dialogado, pues están en un espacio de diálogo por excelencia", sentenció.

La jefa del Ejecutivo federal señaló que la Camara de Senadores debe de ser un espacio parlamentario donde debe prevalecer el debate.

"Entonces, es muy lamentable que haya ocurrido esto, porque se ve claramente, ni voy a pasar el video, porque no creo que valga la pena, pero claramente cuando uno ve el video se ve de dónde viene la agresión y luego el golpeteo de este compañero en el piso, ¿no? Con estas palabras que tú dices. Entonces, es importante, pues, que se conozca. ¿Cuál es su actitud? ¿Quiénes son? ¿Por qué tienen tanto odio? ¿Tanta violencia? Esa es otra cosa. Yo creo que lo importante aquí es que la gente y todos veamos quiénes son, cómo se comportan. Y, por otro lado, pues la hipocresía", compartió Sheinbaum Pardo.

Presidenta descarta persecución a opositores

La presidenta Sheinbaum Pardo descartó que se persigan a los opositores por sus ideales, ni mucho menos penalmente, tal como lo denunció el dirigente del PRI.

"En México, hay libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de manifestación, todo. Es un país de libertades", mencionó.

Claudia habla sobre el caso de "El Mayo"

En otro tema, la mandataria reiteró que la multa de 15 mil millones de dólares a Ismael "El Mayo" Zambada, exlíder del Cártel de Sinaloa, impuesta por autoridades estadounidenses, es un cálculo del Departamento de Justicia, pero en caso de que lo pague debe haber un resarcimiento al país.

Destacó que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó el miércoles que la multa es un cálculo que hace el Departamento de Justicia, "más que un acuerdo de que tenga que entregar ese dinero".

No obstante, Sheinbaum señaló que en caso de que se devuelva dinero por parte de este narcotraficante, pues evidentemente debería de haber un resarcimiento a México.

"Entonces ya veríamos las condiciones legales, en caso de que hubiera devolución de recursos", explicó la mandataria federal.

Opina sobre suspensión de envíos

Y al ser cuestionada sobre la suspensio´n de envi´os de Correos de Me´xico a Estados Unidos, Sheinbaum Pardo afirmó que la decisión de Correos de México de suspender temporalmente los envíos, tiene que ver con la falta de definición de ese país para el cobro de 25 % en impuestos a los paquetes con un valor menor a los 800 dólares.

Explicó que una vez que el gobierno estadounidense determine cómo cobrará ese impuesto, se reactivarán los envíos de Correos de México. Inclusive, destacó, las aerolíneas también decidieron suspender envíos.