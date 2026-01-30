Tripulación del tren no activó válvula de emergencia

De ser declarados culpables por un juez, los tres imputados por el descarrilamiento del tren Interoceánico en Oaxaca, dos de los cuales ya están detenidos, podrían alcanzar una pena de 5 a 20 años de cárcel por homicidio culposo, así como la destitución del empleo, cargo o comisión e inhabilitación para obtener otros de la misma naturaleza.

Además de otra pena que va de 3 a 6 años por el delito de lesiones culposas, según la orden de aprehensión que la jueza de Control, Diana Isabel Ivens Cruz, con sede en el Centro de Justicia Penal Federal de Cintalapa, Chiapas, giró el domingo pasado por este caso a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR).

Al momento, la FGR detuvo al conductor Felipe de Jesús Díaz Gómez y a Ricardo Mendoza Cerón, jefe de despachadores de la locomotora FIT3027 que se volcó en la línea Z, con saldo de 14 pasajeros muertos y casi un centenar de heridos.

Emilio Erasmo Canteros Méndez, maquinista del tren Interoceánico, se encuentra prófugo y al momento no ha sido localizado por los agentes de la Policía Federal Ministerial.

Operadores, sin licencias federales vigentes

La investigación de la FGR, encabezada por Ernestina Godoy Ramos, refiere que Felipe de Jesús Díaz Gómez y Ricardo Mendoza Cerón no accionaron la válvula de freno de emergencia para detener el ferrocarril, debido al exceso de velocidad con el que era conducido por Emilio Erasmo Canteros Méndez, maquinista.

Además, subraya, Canteros Méndez y Díaz Gómez no contaban con licencia federal ferroviaria vigente para ejercer sus funciones propias de su cargo.

Anomalías

El tren Interoceánico registró diversas anomalías, según información de la FGR, donde señaló que debido al tipo de locomotora el conductor no cuenta con un velocímetro en su tablero, por lo que no le es posible saber si el maquinista va a exceso de velocidad.

“Sin embargo, el conductor sí está obligado a supervisar la velocidad en la que va el maquinista, observando el velocímetro del maquinista y tiene la facultad de expresarle al maquinista que regule su velocidad”, refirió el documento.