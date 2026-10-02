Tromba deja daños en viviendas e infraestructura

Viviendas dañadas, árboles caídos y afectaciones a la infraestructura eléctrica y vial fue el saldo que dejó una severa tromba registrada en la capital tlaxcalteca y municipios de la zona conurbada, donde autoridades de Protección Civil desplegaron recorridos para atender las emergencias.

El fenómeno meteorológico, con lluvia y granizo, además de fuertes rachas de viento, ocurrió la tarde del miércoles, por el cual la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) emitió una alerta ciudadana.

Una vez pasada la tromba, autoridades estatales y municipales desplegaron un operativo para atender los daños. Reportaron, en el municipio de Contla de Juan Cuamatzi, la caída de ocho árboles, así como daños en seis viviendas, una de ellas con el techo colapsado debido a que este era de láminas y no resistió el viento y granizo.

Mientras que en la capital del estado, un poste de energía eléctrica cayó en las inmediaciones de la delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste).

De acuerdo con el reporte CEPC, también se registró la caída de un árbol y ramas sobre la carretera Apizaco-Tlaxcala, lo que movilizó a los equipos de emergencia para retirar los obstáculos y reducir riesgos de accidentes para los automovilistas.