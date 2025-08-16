Tromba deja inundaciones y arrastra varios carros

Una intensa lluvia en el municipio de Xalpatlahuac, en la Montaña, dejó inundaciones, así como el arrastre de vehículos.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Estado informó que la tarde del jueves en Xalpatlahuac se registró una intensa lluvia.

Las precipitaciones provocaron inundaciones y en las calles de la cabecera municipal arrastró vehículos y dejó estancados a otros más.

El temporal provocó el incremento del cauce del río Jale.

De acuerdo con un comunicado, la dependencia indicó que los incidentes por la lluvia ocurrieron a la altura del puente peatonal de la comunidad, donde la creciente impidió que las unidades pudieran avanzar.

La dependencia informó que personal de la Secretaría de Protección Civil realizó maniobras para liberar los vehículos y garantizar la seguridad de los conductores y pasajeros.