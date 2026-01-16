Tropas europeas llegan en apoyo de Groenlandia

Tropas de varios países europeos siguen llegando a Groenlandia el jueves en una muestra de apoyo a Dinamarca, luego que las conversaciones entre representantes de este país, Groenlandia y Estados Unidos destacaron un “desacuerdo fundamental” sobre el futuro de la isla ártica.

Dinamarca anunció el miércoles que aumentará su presencia militar en Groenlandia, al tiempo que los ministros de Relaciones Exteriores de Dinamarca y Groenlandia se preparaban para reunirse con representantes de la Casa Blanca en Washington.

Varios socios europeos, incluidos Francia, Alemania, el Reino Unido, Noruega y Suecia, comenzaron a enviar números simbólicos de tropas ya el miércoles o prometieron hacerlo en los próximos días.

El traslado de tropas tiene la intención de mostrar unidad entre los europeos y enviar una señal al presidente Donald Trump de que una toma de control estadounidense de Groenlandia no es necesaria, ya que la OTAN en conjunto puede salvaguardar la seguridad de la región ártica ante el creciente interés ruso y chino.

“Los primeros elementos militares franceses ya están en camino” y “otros seguirán”, anunció el miércoles el presidente francés Emmanuel Macron.

También Alemania se une

Alemania desplegará un equipo de reconocimiento de 13 personas en Groenlandia el jueves, informó su Ministerio de Defensa.

El jueves, el ministro danés de Defensa, Troels Lund Poulsen, dijo que la intención era “establecer una presencia militar más permanente con una mayor contribución danesa”, según el medio danés DR. Agregó que los soldados de varios países de la OTAN estarán en Groenlandia en un sistema de rotación.

El canciller danés Lars Løkke Rasmussen, acompañado por su homóloga groenlandesa Vivian Motzfeldt, indicó el miércoles que persiste un “desacuerdo fundamental” sobre Groenlandia con Trump tras sostener conversaciones muy esperadas en la Casa Blanca con el vicepresidente, JD Vance y el secretario de Estado, Marco Rubio.

Rasmussen agregó que sigue estando “claro que el presidente tiene este deseo de conquistar Groenlandia”, pero que el diálogo con Estados Unidos continuará a un alto nivel en las próximas semanas.

Los habitantes de Groenlandia y Dinamarca reaccionaron con ansiedad pero también con cierto alivio al saber que las negociaciones con Estados Unidos continuarán y que el apoyo europeo se estaba haciendo visible.

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, dio la bienvenida a la continuación del “diálogo y la diplomacia”.

“Groenlandia no está en venta”, sostuvo el jueves. “Groenlandia no quiere ser propiedad de Estados Unidos. Groenlandia no quiere ser gobernada desde Estados Unidos. Groenlandia no quiere ser parte de Estados Unidos”.