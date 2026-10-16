Trudy ya es huracán categoría 1: SMN

La tormenta tropical Trudy se intensificó a huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, mientras que el sistema Simon permanece como tormenta tropical estacionaria en el océano Pacífico, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

A las 06:00 horas, tiempo del centro de México, el centro del huracán Trudy se localizó aproximadamente a 465 kilómetros al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 720 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

Por su parte, la tormenta tropical Simon se encuentra estacionaria a 325 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 430 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. El océano Pacífico está registrando más ciclones, y más fuertes, de lo habitual.

Los pronósticos meteorológicos contemplan precipitaciones de distinta intensidad en dos entidades del país: Oaxaca con lluvias intensas, de 75 a 150 milímetros, principalmente en el noreste y suroeste del estado.

Y Guerrero con lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en regiones del oeste, sur y este de la entidad.

Las precipitaciones podrían provocar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas.

La circulación del huracán Trudy también ocasionará condiciones adversas en las zonas costeras de Guerrero y Oaxaca.

De prevén vientos sostenidos de 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora.

Se esperan oleajes de alturas de entre 2 y 3 metros en las costas de Guerrero y Oaxaca.

Estas condiciones podrían representar riesgos para las actividades marítimas y las personas que se encuentren en las zonas costeras, por lo que se recomienda mantenerse atento a los avisos de las autoridades.

Ante los efectos previstos por el huracán Trudy, las autoridades exhortan a la población de las entidades afectadas a tomar precauciones y seguir las indicaciones de Protección Civil.

Entre las principales recomendaciones se encuentran mantenerse informados mediante los avisos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Evitar cruzar ríos, arroyos o calles inundadas, alejarse de cauces, barrancas y zonas propensas a deslaves o inundaciones, además atender las indicaciones de Protección Civil y evacuar si las autoridades lo solicitan; así también, extremar precauciones en las zonas costeras ante los vientos fuertes y el oleaje elevado.

Las autoridades meteorológicas mantienen el seguimiento de las condiciones en el océano Pacífico y llaman a la población a permanecer atenta a las actualizaciones sobre la trayectoria del huracán Trudy.