Trump a Zelensky: cede Donbass o serán destruidos

Insultos, mapas del frente arrojados a la basura y un Donald Trump que habría repetido palabra por palabra la línea del Kremlin. Con el paso de las horas, el cara a cara del viernes entre el presidente estadounidense y el líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, toma cada vez más la forma de una “pelea furibunda”, marcada por acusaciones, amenazas y tonos de ultimátum.

El inquilino de la Casa Blanca -según las revelaciones del diario Financial Times- habría intimado al ucraniano a aceptar las condiciones de Vladimir Putin, advirtiéndole que, de lo contrario, Rusia “destruiría” Ucrania.

Una reconstrucción que encuentra eco en la exigencia reiterada de Putin a Trump -y revelada por el Washington Post- de obtener el “control total” del Donbass, arrojando la larga sombra de una capitulación impuesta sobre la cumbre de Budapest. Una concesión que Zelensky no quiere aceptar, aunque se dice “listo” para ir a Hungría a iniciar un diálogo: “¿Cómo se pueden alcanzar acuerdos si no hablamos?”, dijo a NBC.