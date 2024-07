Trump acepta la nominación republicana

El expresidente de Estados Unidos aseguró que saldrá victorioso en las elecciones de noviembre próximo, de acuerdo con un reporte de CNN, tras aceptar su nominación como candidato presidencial e informó que iniciará su cruzada para volver a la Casa Blanca.

Afirmó, además, que “será presidente para todo Estados Unidos, no solo de la mitad”.

Sostuvo que si no hubiera girado la cabeza cuando le dispararon el pasado sábado en un mitin en Pensilvania, estaría muerto.

“La bala del asesino estuvo a un cuarto de pulgada de quitarme la vida”, dijo en su primer discurso tras lo sucedido.

“Si no hubiera movido la cabeza la bala del asesino habría entrado perfectamente y yo no estaría aquí esta noche, no estaríamos juntos”, apuntó el ya candidato a la presidencia estadounidense en un emotivo relato sobre lo sucedido que, apuntó, no contará más porque es “muy doloroso”.

En su discurso, que cerró la Convención Nacional Republicana, estuvo muy presente Corey Comperatore, el bombero que falleció por los disparos de un joven de 20 años que fue abatido por las fuerzas del orden. En el escenario se sacó el uniforme de bombero que entregó la familia, con quienes habló por teléfono.

También habló con los familiares de los tres heridos en el intento de magnicidio, que ha sacudido a Estados Unidos.

Promete terminar muro

El candidato republicano prometió ademas, acabar con la crisis migratoria en Estados Unidos y terminar de levantar el muro en la frontera sur con México.

“Pondremos fin a la crisis de inmigración ilegal cerrando nuestra frontera y terminando el muro, la mayor parte del cual ya he construido”, aseguró el exgobernante. “La invasión en nuestra frontera sur la vamos a detener y lo haremos rápido”, dijo.