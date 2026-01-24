Trump afirma que China devorará a Canadá

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que China devorará a Canadá. En un mensaje en Truth Social, el mandatario posteó que “Canadá se opone a la construcción de la cúpula Dorada sobre Groenlandia, a pesar de que protegería a Canadá”.

Mencionó que Canadá “votó a favor de negocios con China, ¡que los devorará en el primer año”.

Trump retira invitación a Canadá

El jueves retiró la invitación que había hecho al primer ministro de Canadá, Mark Carney, para que fuera parte de la Junta de la Paz para Gaza que su gobierno impulsa y que otros 35 jefes de Estado han aceptado formar parte.

“Estimado Primer Ministro Carney: Por la presente, le comunico que la Junta de la Paz retira la invitación para que Canadá se una a la que será la Junta de Líderes más prestigiosa jamás reunida”, escribió Trump en su cuenta oficial de Truth Social.

Gobernanza global liderada por EUA estaba rota

También el jueves, Carney respondió a Trump que Canadá “no existe gracias a Estados Unidos”. “Canadá y Estados Unidos han forjado una asociación extraordinaria”, afirmó Carney en un discurso a la nación desde Quebec.

“Canada no existe gracias a Estados Unidos. Canadá prospera porque somos canadienses. Somos dueños de nuestro país, es nuestro país, es nuestro futuro”, agregó.

Un discurso de Carney el miércoles en el Foro de Davos le valió la ovación de los presentes.

Sin mencionar a Trump por su nombre, Carney dijo que el sistema de gobernanza global liderado por Estados Unidos estaba sufriendo una “ruptura”.

Dijo que las potencias medianas, como Canadá, que habían prosperado durante la era de la “hegemonía estadounidense”, debían darse cuenta de que se había instalado una nueva realidad.

Trump respondió a Carney también desde Davos: “No se mostró muy agradecido”, dijo. “Canadá vive gracias a Estados Unidos. Recuérdalo, Mark, la próxima vez que hagas declaraciones”.