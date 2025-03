Trump agradece a Sheinbaum por la campaña

El presidente estadounidense, Donald Trump, agradeció a la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, por la campaña contra el fentanilo; “era una llamada sobre aranceles y hablamos sobre drogas”, dijo Trump durante su mensaje en el Departamento de Justicia.

Trump dijo que “vamos a lanzar una campaña más allá de maravillosa, es horrible de ver, es la única forma en la que va a funcionar”.

Añadió que “agradezco a la presidenta de México, es una gran idea. Era una llamada sobre aranceles y hablamos sobre drogas. Me dio la idea que creo que será muy exitosa, maravillosa”.

También recordó que “he impuesto fuertes aranceles a México, Canadá y China”, y adelantó que “se mantendrán vigentes hasta que las sustancias mortales dejen de llegar a nuestro país”.

El mandatario mencionó que “sólo en 2023, las sobredosis de drogas mataron a más estadounidenses en 12 meses que durante toda la década de 1980 a 1990”.

Añadió que “cuando puse los aranceles a México, Canadá y China se han visto resultados increíbles las últimas semanas”. En su mensaje en el Departamento de Justicia dijo que “estamos deteniendo las cantidades masivas de drogas”.

Sobre la pena de muerte para los traficantes, mencionó que “quizá EU no está listo para eso, China y Singapur la tienen, pero no sé si esta nación está lista, es una opción, pero no sé si están listos para ella, pero lo que sí vamos a hacer es esta campaña y creo que podemos bajar 50 % con esta campaña”.

Durante el discurso, Trump también expuso su visión para el Departamento de Justicia, en el que expresó sus quejas por las investigaciones federales sobre él y prometió represalias contra sus enemigos políticos.

Se refirió a un “grupo corrupto de hackers y radicales dentro de las filas del gobierno estadounidense” que, según él, ha “destruido” la confianza y la buena voluntad durante generaciones, pero prometió que “esos días han terminado” y “no volverán jamás”.