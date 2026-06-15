Trump anuncia acuerdo de paz con Irán; abren Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer domingo que ha alcanzado un acuerdo de paz con Irán para reabrir el estrecho de Ormuz tras más de tres meses de conflicto.

En una publicación en su red social Truth Social, el líder republicano que este domingo cumple 80 años, explicó que a cambio de la reapertura del estrecho, Estados Unidos levantará el bloqueo marítimo impuesto a la entrada y salida de buques en puertos iraníes.

“El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está completo. ¡Felicitaciones a todos! Por la presente, autorizo plenamente la apertura sin peaje del estrecho de Ormuz y, simultáneamente, autorizo el levantamiento inmediato del bloqueo naval de Estados Unidos. ¡Buques del mundo, arranquen sus motores! ¡Que fluya el petróleo!”, escribió, sin ofrecer más detalles del acuerdo.

El viceministro de asuntos exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, declaró que al acuerdo pone “fin inmediatamente a la guerra”.

“En primer lugar, el fin inmediato y definitivo de la guerra y de las operaciones militares en los diferentes frentes, incluido el Líbano”, enumeró el diplomático, especialista en cuestiones jurídicas, en la televisión estatal.

“Tendremos la firma oficial el viernes y los líderes de ambas delegaciones sostendrán pláticas para determinar los próximos pasos de las negociaciones”, añadió.

Señaló que Irán comenzará a cumplir sus compromisos a partir del viernes, una vez que se haya firmado el acuerdo.