Trump anuncia nuevo gravamen global del 10 %

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un nuevo arancel global del 10 %, luego de que la Corte Suprema anuló sus aranceles globales el viernes.

Añadió que será bajo la Sección 122 de la ley de comercio de 1974; la medida otorga al mandatario el poder de imponer restricciones temporales de importación de hasta 15 %.

El problema es que esas tarifas se limitarían a solo 150 días, a menos que se extiendan legislativamente. El presidente también dijo que está explorando otros aranceles a través de otras vías.

¿Entonces es una derrota?

Agregó que “la buena noticia es que existen métodos, prácticas, estatutos y autoridades, reconocidos por todo el tribunal en esta terrible decisión... que son incluso más contundentes que las tarifas de la Ieepa” Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.

“Tenemos alternativas. Excelentes alternativas”, dijo Trump. Mencionó que el fallo le abrió la puerta para poder ir en “probablemente una dirección en la que debería haber ido la primera vez”.

El presidente también se burló de la necesidad de involucrar al Congreso en la promulgación de la política arancelaria.

“Tengo derecho a imponer aranceles, y siempre lo he tenido”.

El presidente concluyó con una nota positiva, diciendo que con el fallo “se ha devuelto una gran certeza a la economía de los Estados Unidos y, de hecho, a la economía del mundo”.

Repitió una de sus frases favoritas, diciendo que Estados Unidos es “el país más grande del mundo”, y agregó: “Vamos a seguir haciéndolo así”.