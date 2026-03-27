Trump aplaza ultimátum contra Irán hasta abril

El presidente Donald Trump anunció este jueves que extiende hasta el lunes 6 de abril el ultimátum para que Irán reabra el estrecho de Ormuz o destruirá sus centrales eléctricas.

“A petición del gobierno iraní, por la presente declaro que voy a aplazar 10 días el plazo para la destrucción de la central energética, hasta el lunes 6 de abril de 2026 a las 20:00 horas, hora del Este”, publicó en redes sociales.

Trump dio la semana pasada un ultimátum a Irán para que reabra totalmente el estratégico estrecho de Ormuz, por donde pasa la quinta parte del petróleo mundial, bajo amenaza de destruir sus centrales eléctricas.

El plazo original lo fijó para el lunes, pero luego lo extendió hasta este viernes, al argumentar que ambos países comenzaron a negociar el fin del conflicto.

Este jueves insistió en ello. “Las negociaciones siguen en curso y, a pesar de las declaraciones erróneas en sentido contrario difundidas por los medios de comunicación sensacionalistas y otros, están avanzando muy bien”, publicó.

Trump fue preguntado por la prensa si planeaba extender de nuevo su ultimátum y respondió que eso dependería de lo que le aconsejaran sus negociadores: el vicepresidente, JD Vance; el enviado especial Steve Witkoff y su yerno Jared Kushner.

Según el estadounidense, Irán está “suplicando llegar a un acuerdo” y habría dejado pasar a una decena de petroleros por el estrecho de Ormuz como muestra de buena voluntad.

El gobierno estadounidense hizo llegar a las autoridades iraníes, a través de la mediación de Paquistán, un plan de 15 puntos para poner fin a la guerra, pero Teherán lo ha rechazado.