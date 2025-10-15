Trump condiciona ayuda a Argentina si pierde Milei

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que la ayuda financiera para Argentina depende del resultado de las elecciones legislativas del 26 de octubre, que dictarán si su homólogo visitante, Javier Milei, puede aprobar reformas económicas difíciles.

“Tus números en las encuestas son bastante buenos, pero creo que serán mejores después de esto”, dijo Trump al recibir al ultraliberal Milei en la Casa Blanca, días después de que su administración anunciara una ayuda de 20 mil millones de dólares mediante intercambio de divisas y la compra de pesos en el mercado.

“Nuestras decisiones están sujetas a quién gana las elecciones, porque si un socialista... gana, uno se siente muy diferente sobre si haces la inversión”, explicó Trump antes de un almuerzo de trabajo con Milei y su equipo.

El programa de reformas económicas del presidente argentino podría sufrir un duro revés si la oposición consigue mayorías suficientes.