El presidente de Estados Unidos (EE. UU.) Donald Trump, confirmó el sábado que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) sufrió un ciberataque dirigido contra su Centro Nacional de Información Criminal, pero agregó que podría servir para obtener información valiosa que de otro modo no se habría conocido.

“Acabamos de enterarnos y diré que no es bueno. No me gusta, pero quizá aprendamos cosas que nunca habríamos sabido de otra manera”, dijo el mandatario en declaraciones al canal Fox News.

Trump añadió que siempre intenta buscar “un enfoque positivo”, y vinculó una eventual filtración de datos con las investigaciones y polémicas que marcaron su carrera política, a las que volvió a referirse como “engaños”.

“Estaba el engaño de Rusia; todos esos otros engaños; lo que llamamos el engaño de Ucrania. Todo aquello de la llamada telefónica, la llamada perfecta, como yo digo. Hay muchas otras cosas y quizá sepamos más al respecto. Quizá sepamos sobre el fraude electoral, todo el fraude electoral que tuvo lugar”, señaló.

Sin embargo, no aclaró cómo se produjo el acceso, quiénes estarían detrás del ataque ni si los intrusos consiguieron extraer información de la base de datos.

Robo de datos en septiembre

El incidente se produce después de que en septiembre el FBI investigara un presunto robo de datos confidenciales de empleados y aspirantes a trabajar en la agencia, tras una denuncia del grupo de ciberdelincuentes ShinyHunters sobre una intrusión en el portal de empleo.

EE. UU. ha vivido una oleada de fallos de servicios informáticos en varias de sus entidades públicas y empresas en las últimas semanas, aunque el gobierno de Trump las ha descartado, negando que exista un ataque sistémico por parte de agentes externos.

En medio de la crisis, el director nacional de Ciberseguridad, Sean Cairncross, fue relevado el jueves de su puesto por la Casa Blanca y sustituido de manera interina por la hasta ahora directora de información del Pentágono, Kirsten Davies.

Este sábado, el FBI investigó una presunta intrusión informática en su base nacional de antecedentes criminales, uno de los sistemas más sensibles de las fuerzas de seguridad de EE. UU.

Según informó CNN, citando a dos fuentes familiarizadas con la investigación, piratas informáticos habrían conseguido vulnerar el National Crime Information Center (NCIC), una plataforma fundamental para el intercambio de información entre organismos policiales federales, estatales y locales.

El sistema permite consultar datos sobre personas buscadas, antecedentes criminales, vehículos robados y otros registros utilizados diariamente por las fuerzas de seguridad estadounidenses.

El episodio representa el segundo incidente informático conocido contra la agencia en los últimos meses.