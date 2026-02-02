Trump confirma conversaciones con líderes cubanos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que ha iniciado conversaciones con las autoridades de La Habana y estima que culminarán en un acuerdo, en momentos que presiona a la isla tras la detención del exgobernante de Venezuela, Nicolás Maduro.

“Estamos hablando con el pueblo de Cuba, con los más altos responsables de Cuba”, declaró a la prensa en su residencia en Florida. “Ya veremos qué pasa”, añadió, pero “creo que vamos a llegar a un acuerdo con Cuba”.

Desde la captura de Maduro, Trump ha puesto el foco de sus amenazas en las autoridades comunistas de la isla.

“Cuba es una nación fallida. Lo ha sido desde hace mucho tiempo, pero ahora ya no tiene a Venezuela para apoyarla”, dijo.

Los archivos de Epstein me exoneran

Donald Trump canta victoria: los archivos sobre Jeffrey Epstein “no solo me exoneran, sino que son lo opuesto de lo que esperaba la izquierda radical”. Ignorando que su nombre aparece más de 4 mil veces en los documentos y la lista de acusaciones no verificadas en su contra elaborada por el FBI (desde la violación hasta la subasta de niñas), el presidente ostenta seguridad y trata de pasar página sobre el caso del exfinancista pedófilo muerto por suicidio en la cárcel, que lo ha enemistado con parte del mundo MAGA.

Pero antes de cerrar, Trump tiene la intención de perseguir a Michael Wolff, viejo enemigo y autor de Fire and Fury, un libro sobre su primer mandato que lo enfureció.