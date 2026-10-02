Trump defiende su política migratoria

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió este jueves su política migratoria a pesar de la pérdida de apoyo entre los votantes hispanos y aseguró que, en materia de deportaciones, “tenemos que hacer lo que tenemos que hacer”, al tiempo que afirmó que si se presentara hoy a unas elecciones ganaría con una ventaja de 25 % de los votos; ademas, justificó su política al señalar que su gobierno está expulsando del país a personas con antecedentes penales.

“Sigo teniendo el apoyo de los votantes latinos”, dijo el republicano.

Trump se jactó de que, si hoy se presentara a unas elecciones, ganaría con una ventaja de 25 %.

El sondeo, realizado entre el 26 de agosto y el 3 de septiembre a mil votantes latinos probables de Texas, mostró además que 18 % de los hispanos que votaron por Trump en las elecciones de 2024 ahora desaprueba su gestión.

La política migratoria ha disparado los arrestos de inmigrantes, el Servicio de Inmigración detuvo a casi 51 mil personas en agosto, récord por tercer mes consecutivo, aunque las deportaciones se mantuvieron en torno a mil 200 diarias.

Entrega a México 20 fugitivos

Por otra parte, el embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson, anunció este jueves la entrega a nuestro país de 20 fugitivos que, señaló, son buscados por “delitos graves”.

En su cuenta de X, dijo que estos 20 se suman a los “más de 350” que han sido entregados desde que inició la administración de Donald Trump, en enero de 2025.

El diplomático estadounidense subrayó que las entregas “son parte de los esfuerzos conjuntos de nuestros países para hacer que los criminales rindan cuentas”.

“Cuando trabajamos juntos, enviamos un mensaje claro: sin importar a dónde huyan, serán encontrados y llevados ante la justicia”, concluyó.

El embajador no detalló cuándo fueron entregados estos nuevos 20 fugitivos ni sus identidades.