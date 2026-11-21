Donald Trump defendió el viernes su “trascendental” reunión con Xi Jinping, presidente de China; y Vladimir Putin, mandatario de Rusia, luego de regresar de Asia para enfrentar duras críticas y agitación tras la dura derrota de su partido en las elecciones de mitad de mandato.

Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, un día después de su retorno, Trump dijo que sus “relaciones fantásticas” con los gobernantes de China y Rusia ayudan a mantener seguro a Estados Unidos.

Trump defendió, en particular, sus vínculos con Putin, después de que lo llamara “amigo” cuando se encontraron en Shenzhen. Insistió en que el jefe del Kremlin quiere terminar la invasión rusa de Ucrania.

“Tuvimos uno de los encuentros internacionales más trascendentales en muchos años”, dijo Trump a los periodistas. Agregó que hubo “gran química” entre los líderes de las principales potencias nucleares del mundo.

Desnuclearización puede lograrse

“Tengo relaciones fantásticas con Putin. Es algo muy bueno. Tengo relaciones fantásticas con el presidente Xi. Es algo bueno, y nuestro país está seguro gracias a eso”, dijo Trump.

Sin embargo, afirmó que no está seguro de que la desnuclearización “pueda lograrse algún día”.

El octogenario mandatario estuvo flanqueado en la Casa Blanca por su vicepresidente, JD Vance; el secretario de Estado, Marco Rubio; el jefe del Pentágono, Pete Hegseth; y el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

En busca de una victoria tras la derrota

La apuesta de Trump por alardear sobre los logros de la cumbre llega en respuesta a los medios estadounidenses y los opositores demócratas que dijeron que este encuentro solo sirvió al mandatario para fotografiarse con los líderes ruso y chino.

Pero la reunión Trump-Xi-Putin produjo pocos resultados en concreto, a excepción de una breve “declaración hacia la paz”, en la que no se mencionó ni Ucrania ni Irán.

“Trump es una vergüenza en el escenario mundial”, dijo en X la representante demócrata Katherine Clark. “Nada sobre acabar su guerra con Irán. Nada para ayudar a Ucrania. Nada sobre seguridad frente a la IA. En cambio, solo se obsesiona con dictadores”.

El republicano pasó la mayoría de la hora y 28 minutos de la conferencia de prensa respondiendo a las críticas por reunirse con los líderes autocráticos de los principales adversarios de Washington.