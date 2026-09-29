Trump difunde anuncio de campaña con fondos públicos

La administración del presidente Donald Trump está utilizando fondos de los contribuyentes para emitir un anuncio televisivo de la campaña presidencial de 2024, el más reciente de una serie de anuncios que promueven al mandatario de cara a las elecciones de mitad de mandato y que la Casa Blanca sostiene que son “anuncios de servicio público”.

El video de 30 segundos, que es prácticamente idéntico a uno que se emitió en 2024, muestra a Trump caminando por un pasillo mientras se escucha su voz advirtiendo de una “batalla final” contra “globalistas” y “belicistas”. El video en blanco y negro termina con Trump mirando directamente al lente de la cámara junto a un mensaje que dice: “Pagado por el gobierno de Estados Unidos”. La versión de 2024 del anuncio de la campaña de Trump instaba a los espectadores a “Unirse a la lucha del presidente Trump por Estados Unidos”.

Legisladores de ambos partidos han criticado la nueva serie de anuncios por su naturaleza intrínsecamente política y por el uso de dinero de los contribuyentes. La Casa Blanca sostiene que son como los utilizados por presidentes anteriores, aunque esos anuncios previos promovían políticas específicas, no a quienes ocupaban el Despacho Oval.

El gasto en el anuncio más reciente ya superó aproximadamente los 319 mil dólares, según AdImpact, que rastrea el gasto en medios.

Esto se suma a un anuncio de un minuto que comenzó a emitirse el viernes y que incluye videos panorámicos del Monte Rushmore.

En un comunicado el viernes, la Casa Blanca defendió el uso de lo que describió como “anuncios de servicio público” y desestimó las críticas como “profundamente deshonestas”.