Trump en gira por Reino Unido

El presidente estadounidense, Donald Trump, aterrizó la noche del martes en el aeropuerto londinense de Stansted, en su segunda visita oficial al Reino Unido, que se alargará hasta el jueves, invitado del rey Carlos III.

Trump, que fue recibido al bajar del avión por la ministra británica de Relaciones Exteriores, Yvette Cooper, expresó en Washington, antes de partir, su alegría por el “gran honor” que representa esta segunda visita, algo inédito para un presidente estadounidense.

Trump será recibido por el monarca británico en el castillo de Windsor, en cuyos alrededores existe una gran presencia policial, ante los actos previstos este miércoles para agasajar al presidente y la primera dama, Melania.

Decenas de personas, convocadas por la coalición Stop Trump, se concentraron en las inmediaciones del castillo y gritaron consignas como “Fuera Trump” o “Trump vete a casa”, mientras portaban pancartas.

Este grupo, que ya organizó protestas en la visita del presidente a Escocia este verano, ha convocado otra gran manifestación para el miércoles en Londres, en el entorno del Parlamento británico.

Antes de la protesta, convocada por la coalición Stop Trump, dos hombres fueron detenidos por violar las restricciones del espacio aéreo al hacer volar drones.

Trump se encuentra emocionado

Trump se mostró particularmente emocionado por el hecho de ser recibido esta vez en Windsor. “Se supone que es asombroso”, dijo y agregó: “Va a ser muy emocionante”. En su anterior visita, en 2019, durante su primer mandato, fue recibido en el Palacio de Buckingham.

“No quiero decir que uno sea mejor que el otro, pero dicen que el Castillo de Windsor es lo máximo”, comentó el presidente norteamericano.

El jueves, Trump se reunirá con el primer ministro británico, Keir Starmer en Chequers, la residencia campestre del primer ministro, a 70 km de Londres, con la idea de mantener al estadounidense lejos de las protestas previstas en Londres. En la agenda del encuentro figuran temas como acuerdos comerciales, aranceles, y los conflictos en Ucrania y Gaza.