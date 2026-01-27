Trump envía al zar fronterizo a Minnesota

Atrapado no solo por los demócratas, sino también por muchos exponentes republicanos, por la prensa conservadora, por algunos de sus asesores y por los sondeos, Donald Trump busca corregir el rumbo y retomar el control de la situación en Minneapolis.

Así, primero abre la posibilidad de retirar al Servicio de Control de Inmigración y Aduanes (ICE, por sus siglas en inglés) de la ciudad, luego pide al Congreso que ponga fin a las ciudades santuario demócratas que protegen a los migrantes y, finalmente, anuncia el envío de su leal “jefe de fronteras”, Tom Homan.

Homan es conocido por su postura dura en favor de las deportaciones masivas, por lo que esta decisión podría confirmar un enfoque severo.

Sin embargo, al mismo tiempo, esta medida parece un comisionamiento de los actuales líderes de la operación, desde la secretaria de Seguridad Interna, Kris Noem (quien ha recibido solo una defensa de rutina de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt), hasta el comandante de la Patrulla Fronteriza, Greg Bovino.

Ambos defendieron a capa y espada a los agentes federales por las muertes de dos manifestantes en Minneapolis, a pesar de que videos y testimonios contradicen la versión oficial. Por lo tanto, esta elección podría indicar el inicio de una nueva fase.

El mismo Trump, en una entrevista con el diario Wall Street Journal, se mostró más cauto respecto a la dinámica de la muerte de Alex Pretti, explicando que “estamos examinando y evaluando todo y tomaremos una decisión al respecto”.

Hemos hecho un trabajo fenomenal

En la entrevista Trump, aunque no proporcionó detalles sobre plazos, anticipó que “en algún momento nos iremos. Hemos hecho, han hecho un trabajo fenomenal. Dejaríamos allí un grupo diferente de personas para el fraude financiero”, refiriéndose a una amplia estafa de bienestar en el estado de más de 20 mil millones que involucró a inmigrantes somalíes y que él ha utilizado como justificación para desplegar 3 mil agentes de ICE.

Luego, en su cuenta de la red social Truth, anunció el envío de Homan a Minnesota, un área donde “nunca ha estado involucrado, pero donde conoce y aprecia a muchas de las personas allí”.