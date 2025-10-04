Trump exige a Israel que deje de bombardear

El presidente estadounidense, Donald Trump, posteó en Truth Social que cree que tras la respuesta de Hamas a su propuesta de paz, “creo que están listos para una paz duradera. Israel debe detener de inmediato el bombardeo de Gaza para que podamos liberar a los rehenes de forma segura y rápida”.

En el mensaje añadió que “ahora mismo, es demasiado peligroso hacerlo. Ya estamos negociando los detalles que aún deben resolverse. No se trata solo de Gaza, se trata de la tan ansiada paz en Medio Oriente”.

El presidente celebró un posible acuerdo de alto al fuego entre Israel y Palestina luego de la aceptación de Hamas al acuerdo propuesto por el mandatario y agradeció el apoyo internacional

El presidente afirmó que “todos serán tratados de manera justa” en el plan de paz sobre Gaza. En un video publicados en redes sociales, el mandatario agradeció “a los países que me ayudaron (...) Arabia Saudita, Qatar, Turquía, Jordania, y muchos otros”.

Añadió que “espero tener a los rehenes de vuelta a casa”. “Quiero decirles que es un día muy especial, quizá sin precedente en muchas formas”.

Más tarde, Hamas dijo que las declaraciones del presidente estadounidense pidiendo a Israel que deje de bombardear Gaza, son “alentadoras”, y afirmó que está listo para negociar inmediatamente la liberación de los rehenes y el fin de la guerra.

En otro tema, la Casa Blanca anunció que el presidente Donald Trump, ordenó revisar posibles recortes en la ayuda federal a Portland: “No financiaremos estados que permitan la anarquía”.

En la conferencia de prensa, la portavoz Karoline Leavitt declaró que el mandatario pondrá fin al “régimen de terror” de la izquierda radical en Portland, Oregon, “de una vez por todas”.

Remarcó que “el presidente (Trump) ha ordenado al secretario (Pete) Hegseth que proporcione todas las tropas necesarias para proteger Portland, devastada por la guerra”.

La administración Trump retendrá dos mil 100 millones de dólares para proyectos de infraestructura en Chicago, afirmó el viernes el director de presupuesto de la Casa Blanca, ampliando las disputas de financiamiento que han tenido como objetivo áreas demócratas durante el cierre del gobierno.