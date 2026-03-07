Trump exige rendición incondicional de Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no buscará ningún acuerdo con Irán, del que solo espera una “rendición incondicional” para poner fin a la guerra iniciada el pasado sábado.

“No habrá ningún acuerdo con Irán salvo la rendición incondicional”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

“Después de eso, y de la elección de un(os) Líder(es) grandioso(s) y aceptable(s) (...) trabajaremos incansablemente para sacar a irán del borde de la destrucción, haciéndolo económicamente más grande, mejor y más fuerte que nunca. irán tendrá un gran futuro”, añadió. “hagamos que irán vuelva a ser grande (MIGA)!”.

El mandatario estadounidense ha dicho en repetidas ocasiones que quienquiera que asuma el liderazgo de Irán debe ser del agrado de Estados Unidos.

En una llamada telefónica con la revista Time, el presidente dijo: “Supongo”, cuando se le preguntó si los estadounidenses deberían estar preocupados por los ataques iraníes a su territorio.

El presidente agregó que uno de los objetivos de la operación militar estadounidense en Irán es instalar un líder “razonable”.

“Queremos entrar y limpiarlo todo”, dijo el presidente. “No queremos a alguien que reconstruya en un período de 10 años”.

Así también, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, conversó por teléfono con su homólogo de Irán, Masud Pezeshkian, a quien reiteró las condolencias de Moscú por el asesinato del líder supremo del país persa, Ali Jamenei, y miembros de su familia, informó el Kremlin.