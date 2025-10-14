Trump Firma Acuerdo de Paz entre Israel y Hamás

Tras dos años de enfrentamientos en la Franja de Gaza, el presidente de Estados Unidos Donald Trump, junto a los mandatarios de Egipto, Abdelfatah al Sisi; Turquía, Recep Tayyip Erdogan; y Catar, Tamim bin Hamad Al Thani; firmaron el lunes un histórico acuerdo de paz que marca el fin del conflicto iniciado el 7 de octubre de 2023.

El acto tuvo lugar en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij, con la presencia de una treintena de líderes internacionales, entre ellos el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Ante un auditorio repleto, los cuatro jefes de Estado pusieron su sello y levantaron el documento como símbolo del fin de la guerra, en un evento que Trump calificó como “un día que nadie creía posible”. “Fue un gran obstáculo, pero todo salió tan bien que nunca había visto tanta felicidad junta”, declaró el mandatario estadounidense.

Un acuerdo “complejo y definitivo”

Trump aseguró que el texto “detalla muchas normas y regulaciones” y que constituye “un acuerdo completo” para garantizar la estabilidad en Gaza y prevenir nuevos brotes de violencia. Recordó que Oriente Medio ha sido escenario de numerosos intentos fallidos de paz, pero subrayó que este pacto “es el más grande y complejo jamás alcanzado”.

“Durante años escuché que este era el acuerdo más importante del mundo, y probablemente también el más difícil. Pero lo logramos gracias al talento y la determinación de los líderes presentes”, añadió.

El presidente Donald Trump y otros líderes mundiales posaron para una foto durante una cumbre para apoyar el fin de la guerra de más de dos años entre Israel y Hamás en Gaza, tras un acuerdo revolucionario de alto al fuego, el lunes 13 de octubre de 2025, en Sharm el-Sheikh, Egipto.