Trump firma orden que cambia nombre del Pentágono

El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que renombra al Pentágono como “Departamento de la Guerra”. “Esto es algo en lo que hemos pensado mucho”, dijo Trump, y agregó: “Hemos estado hablando de ello durante meses”.

“Creo que es un nombre mucho más apropiado, sobre todo considerando la situación actual del mundo”, dijo Trump. “Tenemos el mejor equipo del mundo”.

Pete Hegseth, quien a partir de ahora será conocido como secretario de Guerra, señaló que desde que Estados Unidos cambió el nombre en 1947, “no hemos ganado una guerra importante desde entonces”.

Hegseth dijo que la medida busca “restaurar el espíritu guerrero” y que el departamento luchará “con decisión” y no en “guerras interminables”.

Eso llevó a Trump a culpar a su actitud políticamente demasiado correcta y “consciente” en el pasado por la falta de mayor éxito militar de Estados Unidos.

Derribarán los aviones que representen una amenaza

En otro tema, el mandatario estadounidense, advirtió que Estados Unidos “derribará” los aviones venezolanos que representen una amenaza para Estados Unidos.

Trump dijo al jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, que si Venezuela sobrevuela “en una posición peligrosa, yo diría que usted o su capitán puede tomar la decisión apropiada”.

“Si nos ponen en una situación peligrosa serán derribados”, añadió el presidente de la Unión Americana.

Este viernes, Estados Unidos decidió enviar 10 cazas F-35 a Puerto Rico como parte de su ofensiva antidrogas en el Caribe, en un contexto de tensión con Venezuela, que mandó sobrevolar uno de sus buques militares en la zona, según el Pentágono.

Trump amenaza a la Unión Europea con sanciones

Finalmente, Donald Trump criticó la multa impuesta por la Comisión Europea a Google y amenazó con responder con sanciones comerciales.

La Comisión Europea impuso una multa de dos mil 950 millones de euros a Google, tras determinar que el gigante estadounidense había abusado de su posición dominante en el sector de la publicidad online.

“Europa ‘atacó’ hoy a otra gran empresa estadounidense, Google”, protestó el mandatario estadounidense en su red Truth Social.

Trump afirmó que si la Unión Europea no revierte las multas “injustas” impuestas a Google y también a Apple, se verá “obligado” a activar un mecanismo punitivo de aranceles aduaneros, la “Sección 301”.