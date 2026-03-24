Trump frena ataques a Irán por cinco días

Estados Unidos pospone los ataques contra Irán tras conversaciones “muy buenas y productivas” durante los últimos dos días, según expresó en su red social Truth el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Afirmó haber ordenado al ejército estadounidense que pospusiera “todos los ataques militares contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraníes” tras dos días de “conversaciones muy positivas y productivas” con Irán sobre “una resolución completa e integral de nuestras hostilidades en Medio Oriente”.

Tregua

El presidente declaró que la pausa durará cinco días y está supeditada al “éxito de las reuniones y conversaciones en curso”.

También anunció que las conversaciones con Irán “continuarán durante toda la semana” después de que, “en función del tono y el carácter de estas conversaciones exhaustivas, detalladas y constructivas”, decidiera posponer los ataques contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraníes durante cinco días.

La agencia de noticias iraní FARS, citando una fuente, afirma que no hay comunicaciones directas ni indirectas con Estados Unidos después de que Trump hablara de negociaciones “muy positivas”. Según FARS, Trump también desistió de la idea de atacar las centrales eléctricas iraníes después de que Irán amenazara con atacar centrales eléctricas en todo Oriente Medio.

Desmienten a Trump

Antes del anuncio de Trump, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, reconoció haber hablado por teléfono con su homólogo turco, Hakan Fidan. Turquía ha actuado anteriormente como intermediario en negociaciones entre Teherán y Washington.

Al reaccionar a la noticia, la televisión estatal iraní mostró en pantalla un gráfico que decía: “El presidente de Estados Unidos retrocede tras la firme advertencia de Irán”.