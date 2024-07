Trump goza de inmunidad absoluta: Suprema Corte

La Suprema Corte de Estados Unidos, en un fallo histórico, determinó que Donald Trump tiene inmunidad “absoluta” para actos oficiales durante su presidencia pero no para actos no oficiales.

“Llegamos a la conclusión de que, en virtud de nuestra estructura constitucional de poderes separados, la naturaleza del poder presidencial exige que un expresidente goce de cierta inmunidad frente a procesos penales por actos oficiales durante su mandato”, escribió el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts. “Al menos con respecto al ejercicio por parte del presidente de sus principales poderes constitucionales, esta inmunidad debe ser absoluta”.

Pero, añadió el jefe, no todos los actos son oficiales. “El presidente no goza de inmunidad por sus actos no oficiales, y no todo lo que hace el presidente es oficial. El presidente no está por encima de la ley”, escribió Roberts.

De este modo, Trump podría reclamar inmunidad penal por algunas de las acciones que llevó a cabo en los últimos días de su presidencia, en una decisión que retrasará aún más un juicio por cargos federales de subversión electoral pendientes contra él.

Por lo anterior, el exmandatario estadounidense Donald Trump (2017-2021) calificó este lunes de “victoria para la democracia” la decisión del Tribunal Supremo de concederle una inmunidad parcial por el intento de revertir las elecciones que desembocó en el asalto al Capitolio, mientras que el equipo del presidente señaló que el fallo “no cambia los hechos” .