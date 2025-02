Trump impone aranceles al acero y aluminio

El presidente Donald Trump cumplió este lunes su promesa de imponer aranceles del 25 % a las importaciones de acero y aluminio.

“Hoy simplifico nuestros aranceles sobre el acero y el aluminio”, dijo Trump en el despacho oval mientras firmaba las órdenes ejecutivas. “Es un 25 %, sin excepciones ni exenciones”.

Trump añadió que sopesaría imponer aranceles adicionales a automóviles, productos farmacéuticos y chips informáticos.

“Esto es importante, vamos a hacer Estados Unidos rico de nuevo”, indicó el mandatario.

La Casa Blanca aseguró que los aranceles serán aplicados a nivel global y que no habrá excepciones a ningún país en importaciones de acero y aluminio.

“Aplica a todos los países, sin importar de dónde venga. Sin embargo, si se produce en Estados Unidos, no habrá aranceles. Todo lo que tienen que hacer es producirlo en Estados Unidos. No lo necesitamos de ningún otro país. No necesitamos el acero de Canadá. Traeremos de regreso a nuestras industrias, nuestros empleos”, señaló Trump.

El mandatario agregó que se reunirá con su equipo “en las próximas cuatro semanas, quizá semanalmente, quizá cada dos semanas, para sopesar otras opciones de aranceles, como automóviles, productos farmacéuticos y chips informáticos. Todo eso traerá muchos trabajos a nuestro país”, aseguró.

“Será increíble para nuestro país, para nuestros empleos. Traerá un nuevo nivel de prosperidad” a Estados Unidos, insistió Trump.

La medida anunciada este lunes es un nuevo ejemplo de su estrategia para utilizar los aranceles, que en más de una ocasión ha calificado como “la palabra más hermosa en el diccionario”, como herramienta de negociación para obtener concesiones concretas no solo en comercio sino también en cuestiones de migración y seguridad.

Asimismo, la semana pasada, Trump anunció que pospondría durante un mes la aplicación de un arancel del 25 % que había anunciado sobre todos los productos de Canadá y México, tras un acuerdo con ambos países para reforzar el control fronterizo y frenar el tráfico de fentanilo y la llegada de migrantes.

Trump, sin embargo, sí llegó a imponer un arancel adicional del 10 % a China, que se suma a los ya vigentes desde su primer mandato sobre productos del gigante asiático, lo que llevó a Pekín a anunciar más gravámenes en represalia.