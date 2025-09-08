Trump lanza última advertencia a Hamas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó ayer domingo su “última advertencia” al movimiento islamista palestino Hamas para que acepte un acuerdo para liberar a los rehenes israelíes en Gaza.

“Los israelíes han aceptado mis condiciones. Es hora de que Hamas también las acepte. Le he advertido sobre las consecuencias de no aceptarlas. Esta es mi última advertencia”, declaró Trump en redes sociales. Este domingo, el ejército israelí bombardeó otro edificio residencial en Ciudad de Gaza, poco después de que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, anunciara que sus tropas estaban “ampliando” su ofensiva contra el principal centro urbano de la Franja de Gaza.

Israel no ha anunciado públicamente aún el inicio de su ofensiva para tomar Ciudad de Gaza, que Netanyahu aprobó el mes pasado, pero sus tropas han intensificado los bombardeos y las operaciones en la zona durante semanas.

El ejército israelí afirma que Hamas utilizaba este edificio para “vigilar la ubicación de las tropas (israelíes) en la zona”. Hamas niega utilizar edificios residenciales con fines militares.

El grupo islamista Hamas aseguró estar dispuesto a negociar de manera “inmediata” un acuerdo que libere todos los rehenes a cambio del fin de la guerra en la Franja de Gaza, después de haber recibido una propuesta de Estados Unidos para alcanzar un cese el fuego.

“Hemos recibido, a través de los mediadores, algunas ideas del lado de Estados Unidos para lograr un acuerdo de cese el fuego. En consecuencia, Hamas acoge cualquier paso que ayude a los esfuerzos hechos para parar la agresión contra nuestra gente y afirma que está dispuesto a sentarse de manera inmediata a la mesa de negociaciones”, expuso el movimiento en un comunicado.

La organización reiteró que busca un pacto que ponga fin a la guerra, a cambio de liberar a todos los rehenes israelíes que permanecen bajo su poder, y que garantice la retirada de tropas de Israel del enclave. También volvió a remitirse a la propuesta dibujada por los mediadores (Egipto, Qatar y Estados Unidos) y que el grupo islamista aceptó el pasado 18 de agosto, insistiendo en que el Gobierno de Benjamín Netanyahu todavía no ha dado respuesta.

Las negociaciones han entrado en un tira y afloja de declaraciones, en las que Hamás insiste en el acuerdo de agosto y pide respuesta de Netanyahu mientras que el Gobierno israelí se mantiene en que Gaza debe ser controlada por su Ejército y que Hamás debe ser desmilitarizado.