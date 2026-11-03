Trump llama a sus seguidores a salir a votar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que las elecciones de mitad de mandato del martes, en las que los republicanos defienden su mayoría en el Congreso, son “las más importantes” de la historia y advirtió que la oposición demócrata tiene candidatos “peligrosos” e incluso “yihadistas”.

El mandatario cerró la campaña con un discurso frente al estanque del Monumento a Abraham Lincoln, en Washington, en el que dedicó buena parte de su intervención a presumir las obras de renovación que ha impulsado en la capital y en la Casa Blanca.

Trump llegó al estanque tras una gira frenética por el país en la que ha dado 25 mítines en varios estados.

Pronósticos

En el caso de la Cámara de Representantes, el modelo de pronósticos de Decision Desk HQ estima una victoria para los demócratas, con un 84 % de probabilidades de hacerse con el control del hemiciclo, cinco puntos más que una semana atrás.

De acuerdo con el agregador de encuestas, el Partido Demócrata tiene un 65 % de posibilidades de recuperar la mayoría en el Senado, ocho puntos porcentuales más que hace siete días.

Busca excluir votos en California

Así también, la administración del presidente Donald Trump presentó un recurso ante la Corte Suprema ayer lunes, en su intento de dejar de lado miles de boletas por correo disputadas en California el día previo a las elecciones de mitad de mandato.

La apelación de emergencia se produjo después de que un tribunal de apelaciones rechazara la solicitud de apartar unas 20 mil boletas de personas que el gobierno federal sospecha no son ciudadanos.

El gobierno federal sostiene que esas boletas no deberían contarse hasta que pueda verificarse la situación de los votantes. Funcionarios de California afirman que la lista entregada por el gobierno no es fiable y probablemente incluye a muchas personas que son ciudadanas.