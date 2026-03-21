Trump llama cobardes a la OTAN y aliados por Irán

Donald Trump lanzó un duro ataque contra los aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), a los que acusó de falta de compromiso frente a la crisis con Irán y la seguridad internacional.

“Sin Estados Unidos, la OTAN es un tigre de papel. No quieren unirse a la batalla para frenar a un Irán con armas nucleares”, afirmó en su red social Truth.

Trump sostuvo además que la “batalla está ganada desde el punto de vista militar, con muy pocos riesgos para ellos”, pero criticó a los socios de la alianza por su postura frente a la situación energética.

“Se quejan de los precios del petróleo que deben pagar, pero no quieren ayudar a abrir el estrecho de Ormuz”, agregó.

El mandatario elevó aún más el tono al calificar a los aliados como “cobardes” y advirtió: “Nos vamos a acordar”.

Las declaraciones se producen en un contexto de creciente tensión internacional en torno a Irán y a las rutas estratégicas del Golfo, con impacto directo en la seguridad energética y los equilibrios geopolíticos globales.

Trump y Netanyahu lamentan muerte de Chuck Norris

Donald Trump lamentó la muerte del actor y experto en artes marciales, Chuck Norris, un seguidor del republicano al que recordó como un “tipo duro”.

“Chuck Norris era un gran tipo. Un tipo duro y un gran seguidor mío. No quisieras pelear con él”, declaró.

Antes, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, también lamentó el deceso de Norris: “Sara y yo nos entristecimos profundamente al enterarnos del fallecimiento de Chuck Norris, un gran amigo de Israel y un amigo personal muy cercano. Chuck llevó las artes marciales y la calidez de su carácter a millones de personas en todo el mundo. Que su memoria sea una bendición”.

Norris falleció el jueves por la mañana, a los 86 años, tras sufrir una emergencia médica repentina.