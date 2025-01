Trump no será encarcelado: juez

El juez ordena que el presidente electo Donald Trump sea sentenciado el 10 de enero en juicio en Nueva York sobre pagos por silencio y dijo que no será encarcelado.

El juez Juan Merchan dijo que Trump puede comparecer en persona o virtualmente para la sentencia y que no ordenará su encarcelamiento.

“Si bien este Tribunal, como cuestión de derecho, no debe tomar ninguna determinación sobre la sentencia antes de darles a las partes y a los acusados la oportunidad de ser escuchados, parece apropiado en este momento dar a conocer la inclinación del Tribunal a no imponer ninguna sentencia de encarcelamiento, una sentencia autorizada por la condena pero que el Pueblo reconoce que ya no la considera una recomendación practicable”, escribió el juez en su fallo .

Fue declarado culpable de 34 delitos graves de falsificación de registros comerciales en el caso en mayo.

Portavoz de Trump califica la decisión del juez de “violación” de inmunidad presidencial.

“La orden de hoy del profundamente conflictivo juez interino (Juan Merchan) en la caza de brujas del fiscal de distrito de Manhattan es una violación directa del fallo de inmunidad de la Corte Suprema y otra jurisprudencia”, afirmó el portavoz Steven Cheung.