Trump pide alto al fuego total en Medio Oriente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que espera un “alto el fuego completo en todos los frentes”, incluyendo a Israel, Hezbolá y el Líbano, en medio de los esfuerzos diplomáticos para estabilizar Medio Oriente.

“Esperamos un cese del fuego completo en todos los frentes, incluidos Líbano, Hezbollah e Israel”, escribió Trump en su red social Truth.

El mandatario destacó además el compromiso de Washington con las negociaciones en curso en la región.

“Estados Unidos está comprometido con la paz y alienta a todos en Oriente Medio a mantener el compromiso de permitir que nuestras negociaciones avancen de manera positiva”, señaló.

Trump también vinculó la evolución de la situación geopolítica con la reacción de los mercados financieros.

“Los mercados aprecian mucho la situación actual, con los precios del petróleo en fuerte caída y las cotizaciones bursátiles en claro ascenso”, sostuvo el presidente.

Acuerdo, “victoria” para EE. UU.

Además, el mandatario estadounidense afirmó que el acuerdo alcanzado con Irán para cesar las hostilidades equivale a una “victoria” para Estados Unidos, rechazando las críticas que ha recibido incluso entre miembros de su propio partido.

“No hay ningún pago de 300 mil millones de dólares a Irán por parte de Estados Unidos. ¡Son noticias falsas! Todo lo que hay para Estados Unidos es éxito, precios del petróleo más bajos y victoria. Miren el mercado de valores”, dijo Trump en su red Truth Social, donde atribuyó las críticas a la oposición demócrata.

“¡Eso es noticia falsa! Lo único que le importa a Estados Unidos es el éxito, la bajada del precio del petróleo y la victoria. ¡Miren la bolsa! ¡Propaganda demócrata en acción!”, escribió en la red Truth Social.

El memorando de entendimiento con Irán, firmado por Trump el miércoles en el Palacio de Versalles, en Francia, contempla un plan de inversiones de 300 mil millones de dólares para la reconstrucción de Irán, así como la liberación de 24 mil millones de fondos iraníes congelados por las sanciones.