Trump pide pacto nuclear nuevo con Rusia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que quiere “un tratado nuevo, mejorado y modernizado” que sustituya al New Start, el pacto de control de arsenales nucleares que Washington tenía con Moscú y que expiró este jueves.

“En lugar de extender New Start (un acuerdo mal negociado por Estados Unidos que, además de todo lo demás, está siendo gravemente violado), deberíamos hacer que nuestros expertos en Asuntos Nucleares trabajen en un tratado nuevo, mejorado y modernizado que pueda durar mucho tiempo en el futuro”, dijo Trump en su plataforma Truth Social.

Tanto Trump como miembros de su Gobierno han optado por ignorar hasta el momento las ofertas de Rusia para negociar un nuevo tratado (New Start se firmó en 2010 y no podía extenderse más).

El propio Trump ha dicho públicamente que le parecen bien las limitaciones que impone este acuerdo, que afecta a armas nucleares de largo alcance y obliga a que ni Moscú ni Washington tengan en condición operativa más de mil 550 cabezas atómicas y 700 misiles para lanzarlas, pero ha dicho que le interesa un nuevo pacto que incluya a China, cuyo arsenal, aunque inferior en volumen, está creciendo y sofisticándose.

El republicano añadió en su mensaje de ayer jueves que “EE. UU es el país más poderoso del mundo” y que él ha reconstruido “por completo” las fuerzas armadas durante sus dos mandatos, incluyendo el desarrollo de “nuevas armas nucleares y muchas otras modernizadas”.