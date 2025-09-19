Trump pide quitar licencia a canales

El presidente estadounidense, Donald Trump, sugirió que el gobierno federal podría revocar las licencias de las cadenas de televisión que estén "en contra" de él.

"Están en contra en un 97 %; solo me dan mala publicidad", afirmó Trump en un encuentro con periodistas a bordo del Air Force One, mientras regresaba a Estados Unidos desde el Reino Unido. "O sea, les están dando una licencia. Creo que tal vez deberían retirársela. Dependerá de Brendan Carr".

El mandatario defendió al presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr, luego de la suspensión indefinida del programa nocturno del comediante Jimmy Kimmel debido a los comentarios que hizo sobre el joven que supuestamente asesinó al influencer conservador, Charlie Kirk.

"Cuando tienes una cadena y programas nocturnos, y lo único que hacen es atacar a Trump", dijo. "Eso es todo lo que hacen. Si nos remontamos, supongo que no han tenido a un conservador en años o algo así".

La FCC no otorga licencias a cadenas de televisión nacionales como ABC, CBS, NBC y Fox. En cambio, la FCC emite licencias a emisoras locales afiliadas, autorizándolas a utilizar las ondas públicas, reportó Usa Today.

Trump niega conversaciones

En otro tema, el presidente de Estados Unidos negó haber mantenido conversaciones con miembros de su gobierno para planear un "cambio de régimen" en Venezuela.

El republicano lo dijo a la prensa a bordo del avión presidencial Air Force One, durante su regreso a Washington tras la visita de Estado al Reino Unido.

Una periodista le preguntó si ha mantenido conversaciones con el secretario de Estado, Marco Rubio, o con líderes militares sobre un posible cambio de régimen en Venezuela, a lo que Trump respondió con un escueto: "No, no lo he hecho".