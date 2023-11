Indocumentados caminan por el río Grande a lo largo de un alambrado, mientras intentan cruzar a Estados Unidos. El Universal

El ex presidente estadounidense Donald Trump planearía restablecer “Quédate en México”, grandes redadas, campos de detención y deportaciones masivas de migrantes, informó este sábado el medio The New York Times.

El Times informa que asesores de Trump dieron la descripción más amplia y detallada hasta el momento de la agenda de inmigración de Trump, en un potencial segundo mandato. La campaña de Trump remitió las preguntas a Stephen Miller, un arquitecto de las políticas de inmigración del primer mandato de Trump que sigue siendo cercano a él y se espera ocupe un alto cargo en una posible segunda administración.

El expresidente también usaría la diplomacia coercitiva para inducir a otras naciones a ayudar, incluso haciendo de la cooperación una condición para cualquier otro compromiso bilateral, dijo Miller.

Con una segunda administración, “Trump buscaría restablecer un acuerdo con México para que los solicitantes de asilo permanezcan ahí mientras se procesan sus solicitudes. (No está claro si México estaría de acuerdo; un tribunal mexicano ha dicho que el acuerdo violaba los derechos humanos)”, indica el Times.

Trump también presionaría para revivir los acuerdos de “terceros países seguros” con varias naciones de América Central, además trataría de expandirlos a África, Asia y América del Sur.

Trump también ha dicho que invocaría una ley arcaica, la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, para expulsar a presuntos miembros de cárteles de la droga y bandas criminales sin el debido proceso. Esa ley permite la deportación sumaria de personas de países con los que Estados Unidos está en guerra, que han invadido Estados Unidos o que han participado en “incursiones depredadoras”.

Las prohibiciones

El republicano quiere retomar la prohibición de la entrada de personas de ciertas naciones de mayoría musulmana y la reimposición de una política de la era covid-19 de rechazar solicitudes de asilo, aunque esta vez basaría esa negativa en afirmaciones de que los migrantes portan otras enfermedades infecciosas como la tuberculosis.

Planea recorrer el país en busca de inmigrantes no autorizados y deportar a millones de personas cada año, de acuerdo con el reporte del Times.

Además, está preparando una enorme expansión de una forma de expulsión que no requiere audiencias de debido proceso. Para ayudar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a llevar a cabo redadas amplias, planea reasignar otros agentes federales y designar oficiales de policía locales y soldados de la Guardia Nacional.